Морской терминал КТК под Новороссийском был поврежден при атаке дронов

В Краснодарском крае административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) был поврежден во время ночной атаки дронов. Об этом сообщили в компании.

Центр управления КТК находится в Южной Озереевке. Там осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск в России и Казахстане.

После сигнала о беспилотной опасности персонал терминала эвакуировали и приостановили грузовые операции у выносных причальных устройств. Отмечается, что пострадавших нет.

Сегодня ночью ВСУ устроили одну из самых масштабных за последнее время атак на российские регионы: силами ПВО было уничтожено 249 беспилотников противника, из них 116 перехватили над акваторией Черного моря, 76 – над Краснодарским краем.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал ночную атаку «одной из самых продолжительных и массированных». В регионе пострадали шесть человек, не менее 20 зданий получили повреждения.

Краснодар, Зоя Осколкова

