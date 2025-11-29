Над Россией за ночь сбили 103 украинских беспилотника

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ. Под ударом БПЛА вновь оказался Таганрог.

По данным Минообороны, больше всего беспилотников сбили в Белгородской области – 26. Еще 20 БПЛА перехватили над Ростовской областью, 19 – над Крымом. По 11 дронов ликвидировали над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять – над Воронежской областью, четыре – над Липецкой, три – над Курской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и Азовским морем.

В Таганроге из-за атаки дронов поврежден многоквартирный дом, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий и сгорел частный дом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме того, по его данным, в хуторе Журавка Миллеровского района вражеский дрон упал на частный дом, разрушена крыша. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Северском районе Краснодарского края в результате налета беспилотников произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, сообщал оперштаб региона. Пострадавших нет. Повреждена часть технического оборудования, резервуары не пострадали.

