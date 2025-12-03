российское информационное агентство 18+

3 декабря 2025

Экс-губернатор Хабаровского края Фургал приговорен к 25 годам строгого режима

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам колонии строгого режима. Его соучастники осуждены на сроки до 20 лет. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Фургал признан виновным в совершении целого ряда преступлений, среди которых организация преступного сообщества. С помощью подконтрольных фирм экс-чиновник с соучастниками оформил заведомо невозвратные кредиты, а полученные денежные средства легализовал. Размер ущерба превысил 2 млрд рублей.

Приговор назначен путем частичного сложения с наказанием, назначенным в феврале 2023 года по первому уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство.

Согласно решению суда Фургалу также назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на 2 года 6 месяцев.

Москва, Анастасия Смирнова

