Суд отправил Фургала в колонию на 22 года

Люберецкий городской суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам строгого режима. Его признали виновным в организации и покушении на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта, утвержденного присяжными, и с учетом времени, проведенного бывшим губернатором под стражей во время расследования. Суд также исключил из приговора Фургалу и Карепову незаконное приобретение оружия, поскольку истек срок давности привлечения к ответственности.

Суд назначил бывшему помощнику губернатора Андрею Карепову наказание в виде 21 год колонии, хабаровскому бизнесмену Андрею Палею – 17 лет колонии, бывшему инспектору службы безопасности курильского аэропорта Менделеево Марату Кадырову – 9,5 года колонии.

Ранее гособвинение запросило для Фургала 23 года колонии строгого режима, а для Кадырова, Палея и Карепова попросило назначить десять с половиной, 17 и 22 года колонии строгого режима соответственно.

Защищавший экс-губернатора адвокат Михаил Карапетян заявил о нарушениях прав Фургала во время судебного разбирательства. Он назвал приговор незаконным и заявил о намерении добиваться «оправдания нашего подзащитного», сообщает ТАСС.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в октябре 2021 года. По версии обвинения, Фургал с подельником создал группу для убийства конкурентов своей фирмы по скупке лома черного металла. Нанятые исполнители в одного из конкурентов бросили гранаты, но он выжил, второго застрелили. Также убили одного из свидетелей, чтобы скрыть второе преступление.

Москва, Наталья Рязанова

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