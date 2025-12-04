Обломки сбитого дрона ВСУ повредили балкон дома в Липецке

Силы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили украинский беспилотник в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, обломками дрона незначительно повреждено остекление балкона многоэтажного дома в Липецке. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Губернатор поручил мэру Липецка провести оценку ущерба и оказать жителям помощь.

По данным Минобороны России, в ночь на 4 декабря в небе над российскими регионами было сбито 76 украинских БПЛА.

Липецк, Наталья Петрова

