Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации украинского беспилотника на подлете к российской столице.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – написал градоначальник в своем телеграм-канале утром 10 декабря.

На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил он. Информации о последствиях не поступало.

Накануне на подлете к столице были перехвачены четыре дрона ВСУ. В трех московских аэропортах – «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» – вводились временные ограничения на полеты.

Напомним, в ночь на 10 декабря над российскими регионами были уничтожены 20 вражеских БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

