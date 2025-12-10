На подлете к Москве за полчаса сбили три украинских дрона

С раннего утра средства ПВО уничтожили три украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем телеграм-канале. БПЛА были сбиты в период с 08:00 мск до 08:27 мск. В каких районах упали обломки дронов, градоначальник не уточнил.

Напомним, за прошедшую ночь российские военные перехватили 20 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube