Среда, 10 декабря 2025, 09:12 мск

На подлете к Москве за полчаса сбили три украинских дрона

С раннего утра средства ПВО уничтожили три украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем телеграм-канале. БПЛА были сбиты в период с 08:00 мск до 08:27 мск. В каких районах упали обломки дронов, градоначальник не уточнил.

Напомним, за прошедшую ночь российские военные перехватили 20 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

