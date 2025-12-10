Четвертый за утро вражеский дрон сбили на подлете к Москве

Четвертый украинский беспилотник, летевший на Москву, уничтожен за утро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности не раскрываются. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за полчаса сбили три вражеских БПЛА на подлете к Москве.

В течение ночи, по данным Минобороны, система противоздушной обороны перехватила 20 украинских дронов над российскими регионами

Москва, Наталья Петрова

