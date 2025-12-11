ВСУ устроили массированную атаку дронов на регионы России – сбито 287 БПЛА

Киевский режим минувшей ночью предпринял очередную массированную атаку беспилотниками по территории России. По данным Минобороны, средства ПВО перехватили и уничтожили 287 вражеских БПЛА на 12 регионами Центральной России. Из них 40 дронов нейтрализовали над Московским регионом, в том числе 32 на пути к столице.

Еще 118 беспилотников ликвидировали над территорией Брянской области, 40 – над Калужской областью. Кроме того, 27 дронов обезвредили в Тульской области, 19 – в Новгородской, 11 – в Ярославской, 10 – в Липецкой, 6 – в Смоленской областях. По пять дронов сбили над Курской и Орловской областями, четыре – над Воронежской и два – над Рязанской.

В Воронеже из-за атаки БПЛА повреждены фасады и окна нескольких многоквартирных домов, в одном из них обрушилась лестничная клетка на одном этаже, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали 80 человек. Кроме того, возникло возгорание в административном здании, которое оперативно потушили. Обломками дрона была повреждена линия электропередач, что привело к временным локальным отключениям электричества и частичному нарушению теплоснабжения в левобережной части Воронежа, добавил глава региона. Подачу электричесва и тепла уже восстановили. На юге области повреждено здание промышленного назначения, уточнил Гусев. В другом районе повреждения получила ЛЭП (без света остаются две улицы в селе), в одном частном доме выбиты стекла, повреждены пристройка и гараж, добавил он.

В Выгоничском районе Брянской области в результате атаки БПЛА повреждены пять автомобилей и остекление в четырех многоквартирных домах, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его данным, обошлось без пострадавших.

В Тульской области, по информации властей региона, обломками дронов повреждены остекление одного из образовательных учреждений в городе Алексин и АЗС в Суворове. Пострадавших нет.

В Калужской, Смоленской, Ярославской, Рязанской областях обошлось без пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube