Уничтожены еще шесть беспилотников при подлете к Москве (ОБНОВЛЕНО)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении утром еще шести украинских беспилотников, летевших на столицу. Ранее сообщалось о ликвидации 32 БПЛА, направлявшихся к столице. Таким образом, число нейтрализованных дронов на подлете к Москве с ночи достигло 38.

В 10:19 мск Собянин опубликовал пост в Telegram о сбитии силами ПВО трех вражеских дронов вблизи столицы, спустя 20 минут он сообщил об уничтожении еще трех БПЛА, направлявшихся на Москву.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. В каких районах были уничтожены БПЛА, он не раскрыл.

Для обеспечения безопасности полетов в столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово» вновь вводились ограничения на прием и отправку рейсов. «Внуково» уже возобновил работу. В авиагавани предупредили о корректировке расписания из-за временных ограничений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube