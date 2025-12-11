При атаке БПЛА на Великий Новгород пострадал один человек

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Великий Новгород пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил глава региона Александр Дронов.

«Погибших нет, одному пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, по данным губернатора, несколько зданий получили незначительные повреждения. «Для жителей Великого Новгорода и Новгородского муниципального округа угрозы жизни и здоровью нет», – подчеркнул Дронов.

За ночь, по информации Минообороны, над территорией России было сбито 287 вражеских БПЛА, из них 19 – над Новгородской областью.

