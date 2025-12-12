Над Россией за ночь сбили 90 украинских дронов

Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 90 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью – 63. По данным губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений при отражении атаки на регион нет. Восемь БПЛА перехватили над Ярославской областью, четыре – над московским регионом, по три – над Смоленской и Тверской областями и Черным морем. Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщал об уничтожении четырех беспилотников на подлете к столице. Еще по два дрона нейтрализовали в Тамбовской и Тульской областях, и по одному БПЛА ликвидировали в Орловской и Ростовской областях.

В Твери при ударе беспилотника по многоэтажному жилому дому пострадали семь человек, в том числе один ребенок.

В одном из районов Орловской области повреждения получил частный дом и хозяйственная постройка, пострадавших нет, сообщил губернатор Алексей Клычков в своем телеграм-канале.

В Тульской, Смоленской и Ростовской областях, по данным властей регионов, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

