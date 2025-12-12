За четыре часа над регионами России сбили 34 украинских БПЛА

Силы ПВО с 09:00 до 13:00 мск нейтрализовали 34 украинских беспилотника самолетного типа над семью регионами Центральной России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 11 дронов перехватили над Брянской областью, восемь – над Тульской, шесть – над московским регионом. Еще по три БПЛА сбили над Калужской и Орловской областями, два – над Курской и один – над Владимирской областями.

Утром вводились ограничения на полеты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.

Шереметьево принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта. «Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», – говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Москва, Наталья Петрова

