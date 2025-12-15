За час над Россией сбили 16 вражеских дронов

Минобороны России сообщило, что с 07:00 до 08:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами.

Как уточнило военное ведомство, шесть дронов обезврежены в Калужской области, пять – в Брянской, четыре над московским регионом, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, и один беспилотник – над Тамбовской областью.

В Брянской области, как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов утреннюю атаку пока не комментировали.

Утром в московском аэропорту Шереметьево вводились ограничения на полеты в связи с действием плана «Ковер». Сейчас они уже сняты. «Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию», – сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

