Среда, 17 декабря 2025, 12:18 мск

НАК: спецслужбы Украины поставили на поток вербовку молодежи в России

Спецслужбы Украины поставили на поток вербовку молодежи в России для совершения терактов. Об этом заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

Он отметил, что для вербовки Киев использует соцсети и мессенджеры, это основной инструмент. «Это уже поставлено, я бы сказал так, на поток», – цитирует Пржездомского РИА «Новости».

Накануне ФСБ сообщила о задержании четырех подростков 14-17 лет, которые готовили подрыв нефтепровода «Дружба» в Липецкой области по заданию украинских спецслужб. Кураторы завербовали несовершеннолетних через мессенджер Telegram.

Москва, Наталья Петрова

