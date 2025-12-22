В Москве во время движения взорвался автомобиль

В Москве взорвался легковой автомобиль. В результате пострадал водитель. Несколько машин посекло осколками. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел на улице Ясеневая. Взрыв прогремел во время движения, водитель сел в машину и успел проехать несколько метров.
В результате пострадал 56-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, осколками посекло семь автомобилей.
Причины взрыва устанавливаются. Столичное управление СКР возбудило уголовное дело.
Москва, Зоя Осколкова
