В Москве при подрыве автомобиля погиб начальник управления Генштаба ВС РФ

В Москве в результате взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщил Следственный комитет РФ.

По данным следствия, взрывное устройство под днищем иномарки сработало сегодня утром в одном из дворов на улице Ясеневой. От полученных травм генерал скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с причастностью к организации преступления украинских спецслужб. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина «для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения», – добавила она.

Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля на юге Москвы пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Согласно данным на сайте Минобороны РФ, Фанил Сарваров имеет звание генерал-майора, возглавляет Управление оперативной подготовки ВС РФ с 2016 года. В 1992- 2003 годах участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чечне. «В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирийской Арабской Республике», – сообщается на сайте военного ведомства.

Москва, Наталья Петрова

