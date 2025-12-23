Над Белгородской и Воронежской областями за утро сбили 15 дронов ВСУ

Средства противоздушной обороны за два часа уничтожили 15 украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 14 дронов сбили над Белгородской областью и один – над Воронежской.

БПЛА перехватили с 7:00 до 9:00 мск, уточнили в Минобороны.

Как сообщил воронежский губернатор Александр Гусев, вражеский дрон обезврежен на подлете к Воронежу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утреннюю атаку БПЛП пока не прокомментировал.

Напомним, ночью над российскими регионами было сбито 29 дронов ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube