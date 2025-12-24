Третий БПЛА сбили около Москвы, в аэропорту Внуково введены ограничения

Средствами ПВО утром в среду уничтожен еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своем телеграмм-канале. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении двух дронов на подлете к столице.

На фоне угрозы атаки БПЛА введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он предупредил о возможных корректировках в расписании части рейсов. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – отметил Кореняко.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь система ПВО уничтожила и перехватила 172 украинских БПЛА над десятью российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube