Система ПВО сбила над Россией 44 украинских дрона

Средства ПВО с утра перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской области – 37. Еще пять БПЛА нейтрализовали над Ростовской областью и два – над Белгородской.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что в результате воздушной атаки ВСУ начался пожар на одном из промышленных предприятий Новошахтинска. При тушении возгорания пострадал пожарный, его госпитализировали.
Москва, Наталья Петрова
