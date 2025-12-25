Система ПВО сбила над Россией 44 украинских дрона

Средства ПВО с утра перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской области – 37. Еще пять БПЛА нейтрализовали над Ростовской областью и два – над Белгородской.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что в результате воздушной атаки ВСУ начался пожар на одном из промышленных предприятий Новошахтинска. При тушении возгорания пострадал пожарный, его госпитализировали.

