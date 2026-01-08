российское информационное агентство 18+

Четверг, 8 января 2026, 17:30 мск

Очередной нефтетанкер подвергся атаке БПЛА у берегов Турции

Беспилотник нанес удар по нефтеналивному судну у побережья Турции в Черном море. Целью атаки БПЛА стал танкер под флагом Палау. Об этом сообщает турецкое издание Ortadoğu Gazetesi.

Инцидент произошел в 30 милях от города Кастамону. По информации издания, в результате удара была повреждена верхняя часть судна, погибших и пострадавших нет. На данный момент судно буксируют в турецкий порт Инеболу для детального осмотра и оценки масштаба нанесенного ущерба.

Напомним, 2 декабря украинский беспилотник атаковал российское судно Midvolga-2 в Черном море. В конце ноября удару украинских безэкипажных катеров подверглись два нефтяных танкера Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые следовали в порт Новороссийска.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть возможность радикального решения проблемы украинского пиратства. Этот сценарий предполагает ликвидацию доступа к Черному морю для Киева, указал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

