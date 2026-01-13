Над Россией ночью уничтожили 11 беспилотников ВСУ

Средства противоздушной обороны в течение минувшей ночи нейтрализовали 11 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, семь БПЛА сбили над Ростовской областью. Еще по одному дрону перехватили над Крымом, Белгородской, Курской и Орловской областями.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь утром сообщил, что силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог. Информации о пострадавших не поступала. Глава региона призвал местных жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам.

В свою очередь, глава Таганрога Елена Камублова позже уточнила, что пострадавших нет, последствия на земле уточняются.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Елец Липецкой области пострадал мирный житель.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube