ВСУ ударили по Брянской области дальнобойными ракетами «Нептун»

Российские военные сбили две украинские управляемые ракеты большой дальности «Нептун» в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, Киев ночью совершил попытку комбинированной атаки по территории региона.

«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть реактивных БПЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Как отметил глава региона, пострадавших нет, но повреждения получили жилые дома и административное здание. «В Фокинском районе города Брянска поврежден фасад и кровля в жилом доме», – уточнил он. А в Брянском районе, по его словам, повреждены остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. На местах работают оперативные и экстренные службы.

По данным Минобороны РФ, ночью силы ПВО уничтожили 34 украинских дронов над российскими регионами.

Брянск, Наталья Петрова

