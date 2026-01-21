В Орле возникли перебои со светом и водоснабжением после налета БПЛА

В результате атак украинских беспилотников на Орловскую область повреждения получила топливно-энергетическая инфраструктура региона. Об этом сообщил губернатор Алексей Клычков. По его словам, в Орле наблюдаются перебои со светом и водоснабжением.

«Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По информации Клычкова, в некоторых домах Северного и Железнодорожного районов Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении, последствия устраняются.

Кроме того, повреждены несколько домов и личный автотранспорт на территории Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили над Орловской областью девять украинских дронов. Всего над территорией России было сбито 75 вражеских беспилотников.

