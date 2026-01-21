В Адыгее при налете дронов повреждены 12 многоквартирных домов

В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района Адыгеи в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили 12 многоквартирных домов. Сейчас идет оценка ущерба. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов после выездного оперативного совещания.

«По предварительной информации, повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК «Виноград-2». В разной степени ущерб нанесен 12 многоквартирным домам, некоторые квартиры получили значительные повреждения», – написал он в своем телеграм-канале. Спасатели и спецслужбы продолжают разбор завалов в квартирах.

Глава региона поручил подсчитать ущерб и в сжатые сроки приступить к восстановлению жилья. Для этого, по его словам, будут привлечены необходимые ресурсы, в том числе и застройщиков республики.

Напомним, что при ночной воздушной атаке ВСУ в Адыгее пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В ауле Новая Адыгея из-за атаки БПЛА загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня. Для эвакуированных с места ЧП граждан открыт пункт временного размещения на базе отдыха «Шапсуг».

Майкоп, Наталья Петрова

