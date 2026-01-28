Система ПВО за утро перехватила 41 вражеский беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили 41 украинский дрон за сегодняшнее утро. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – говорится в сообщении.

28 БПЛА перехватили над территорией Республики Крым, 12 – над акваторией Черного моря, один – над территорией Курской области.

Ранее сообщалось, что в Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от сбитого украинского беспилотника. Кроме того, повреждены несколько жилых домов.

Москва, Зоя Осколкова

