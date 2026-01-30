В Брянской области при ударе FPV- дронов ранена женщина

Украинские войска ночью ударили FPV- дронами по селу Новый Ропск Климовского района Брянской обасти. В результате атаки ранена мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.

При атаке были частично повреждены два гражданских автомобиля. На месте работают оперативные и экстренные службы.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Брянской областью уничтожено семь украинских БПЛА, а всего над Россией – 18.

Брянск, Наталья Петрова

