ПВО за ночь сбила над Россией 31 украинский дрон

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Большинство дронов сбито над территорией Белгородской области – 22. Четыре БПЛА перехвачено над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью. Еще по одному беспилотнику нейтрализовано над Астраханской, Брянской и Курской областями.
В Белгородской области из-за налета вражеских дронов на Старый Оскол погибли два человека.
В Брянской области дроны-камикадзе атаковали село Полевые Новоселки Суземского района. Пострадал мирный житель – мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В Ростовской области воздушную атаку ВСУ отразили в Миллеровском и Чертковском районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Власти других регионов ночные атаки не комментировали.
Москва, Наталья Петрова
