Силы ПВО сбили 15 вражеских дронов над регионами России

Российские военные уничтожили 15 украинских беспилотников за четыре часа над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, 12 дронов силы ПВО ликвидировали над Белгородской областью. Еще два БПЛА перехвачено над Курской областью и один – над Брянской. Во всех случаях сбиты беспилотники самолетного типа.
Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.
Напомним, за ночь система ПВО сбила 31 вражеский дрон над территорией России, из них 22 уничтожены в Белгородской области.
Москва, Наталья Петрова
