российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 февраля 2026, 18:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Силы ПВО сбили 15 вражеских дронов над регионами России

Российские военные уничтожили 15 украинских беспилотников за четыре часа над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 12 дронов силы ПВО ликвидировали над Белгородской областью. Еще два БПЛА перехвачено над Курской областью и один – над Брянской. Во всех случаях сбиты беспилотники самолетного типа.

Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Напомним, за ночь система ПВО сбила 31 вражеский дрон над территорией России, из них 22 уничтожены в Белгородской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,