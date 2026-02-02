Силы ПВО сбили 15 вражеских дронов над регионами России

Российские военные уничтожили 15 украинских беспилотников за четыре часа над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 12 дронов силы ПВО ликвидировали над Белгородской областью. Еще два БПЛА перехвачено над Курской областью и один – над Брянской. Во всех случаях сбиты беспилотники самолетного типа.

Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Напомним, за ночь система ПВО сбила 31 вражеский дрон над территорией России, из них 22 уничтожены в Белгородской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube