При атаке ВСУ в Брянской области повреждены 20 частных домов и 27 квартир

В результате обстрела со стороны Украины в Брянской области повреждены 20 частных домов и 27 квартир в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

ВСУ нанесли комбинированный удар системами реактивного залпового огня HIMARS, реактивными беспилотными летательными аппаратами и ракетами комплекса «Нептун».

«Повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме – 27 квартир», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Также были выбиты стекла в здании больницы. Кроме того, в поселке Глинищево полностью уничтожен жилой кирпичный дом.

«К сожалению, мирная жительница получила множественные ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – добавил Богомаз.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 24 вражеских беспилотника, из них 11 были перехвачены над территорией Брянской области.

Брянск, Зоя Осколкова

