Пострадавших при нападении в школе Красноярска детей поместили в реанимацию

Трое детей с ожогами, полученными в результате нападения сверстницы в школе Красноярска, находятся на лечении в реанимации ожогового центра краевой больницы. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Как уточнили в ведомстве, состояние школьников оценивается как тяжелое, но стабильное. Пострадавшие находятся в сознании и дышат самостоятельно.

Дети проходят противошоковую терапию, уточнила пресс-служба краевой больницы. «Больше всех пострадал мальчик, там глубокие ожоги, вероятнее всего потребуется операция, но он очень хорошо держится», – рассказал заведующий реанимации Владимир Мацкевич, передает «Интерфакс».

ЧП произошло накануне в школе №153 в микрорайоне Покровка. Восьмиклассница сначала устроила пожар в туалете, а затем зашла в учебный кабинет и подожгла жалюзи. Девочку задержали, у нее в сумке нашли молоток. Мотивы школьницы устанавливаются.

Из школы были госпитализированы пятеро детей. Троих доставили в ожоговый центр краевой больницы, а двоих с травмами средней степени тяжести – в больницу №20. Также травмы получил педагог.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст.293 (халатность), ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Красноярск, Наталья Петрова

