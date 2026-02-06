Две ракеты ВСУ сбили над Орловской областью

Над Орловской областью ночью были уничтожены две украинские ракеты. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате падения обломков ракет повреждено остекление нескольких частных домов. Люди не пострадали. Также был поврежден газопровод низкого давления, но благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение удалось быстро восстановить, отметил глава региона.

На местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Напомним, ночью ракетному удару ВСУ подвергся Белгород. В результате обстрела зафиксированы серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. В областном центре начались сбои в подаче электричества, тепла и воды. Ведутся восстановительные работы.

Орел, Наталья Петрова

