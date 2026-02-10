российское информационное агентство 18+

ВСУ оставили без света почти 30 тысяч жителей Курской области

Украинские войска нанесли удар по объекту энергетики в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

В результате атаки без электроснабжения и частично без отопления остались населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского, Хомутовского районов, в которых проживают порядка 28 тыс. потребителей.

«Делаем все для скорейшего возобновления электроснабжения. Ситуацию держу на контроле», – заверил губернатор.

Ранее сообщалось, что в результате налета вражеских дронов в Курской области были повреждены здание администрации Хомутовского района, магазин в Рыльске и два автомобиля.

Курск, Наталья Петрова

