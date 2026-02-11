ПВО за два часа сбила 10 БПЛА, пять из них – над Крымом

Средства ПВО утром сбили 10 украинских беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами и Каспийским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, пять беспилотников перехвачены над Крымом, три – над Татарстаном, по одному – над Белгородской областью и акваторией Каспийского моря.
Дроны были нейтрализованы в период с 07:00 до 09:00 мск. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Росавиация тем временем сообщила о снятии временных ограничений на прием и отрпавку самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар. Эта мера вводилась для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, за прошедшую ночь российские военные уничтожили над территорией РФ 108 вражеских дронов.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»