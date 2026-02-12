За четыре часа над регионами России сбито 13 дронов ВСУ

Российские военные за четыре часа уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, девять дронов поразили в Республике Коми, три – в Белгородской области и один – в Астраханской области.

Глава Коми Ростилав Гольдштейн ранее сообщил, что сегодня регион атаковали украинские беспилотники. В Ухте, по его словам, из-за атаки произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Обошлось без пострадавших.

В аэропорту Ухты вводились ограничения на прием и отправку самолетов Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube