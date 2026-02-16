На Кубани задержали министра ГО и ЧС

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков задержан по делу о превышении полномочий. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Министр ГО и ЧС Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)», – заявил источник РИА «Новости».

Собеседник агентства связал оперативные мероприятия в отношении кубанского министра с госконтрактами.

Штриков был назначен на должность министра ГО и ЧС Кубани в феврале 2020 года.

Напомним, в конце января стало известно о задержании экс-замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковов по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, которую она курировала.

22 января суд Сочи арестовал министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации РИА «Новости», задержание Переверзева связано с госконтрактами на обслуживание дорог. Кроме того, были арестованы два заместителя министра, подозреваемые в хищении средств при исполнении госконтрактов.

Позже Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения Переверзеву, назначив подписку о невыезде. По данным СМИ, решение было принято после того, как обвиняемый рассказал следствию обо всех известных ему фактах коррупционной схемы, связанной с распределением контрактов на дорожное строительство.

