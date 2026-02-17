российское информационное агентство 18+

Вторник, 17 февраля 2026, 14:24 мск

В Новой Москве три пенсионера умерли от пневмонии в частном пансионате

В Новой Москве 26 постояльцев частного пансионата попали в больницу с пневмонией, трое впоследствии скончались. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Предприниматель организовала в деревне Пенино пансионат для проживания пожилых людей. Работа организации велась с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

«Вследствие антисанитарных условий в пансионате произошло массовое заболевание пневмонией – острой инфекцией верхних дыхательных путей, что послужило госпитализацией 26 постояльцев, трое из которых скончались», – говорится в сообщении.

В СКР добавили, что продукты поступали в учреждение без товарно-сопроводительной документации, у персонала отсутствовали медкнижки, а во время приготовления пищи в помещении проводился ремонт.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Москва, Зоя Осколкова

