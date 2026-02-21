ФСБ заявила об угрозе для военных из-за использования Telegram в зоне СВО

ФСБ заявила об опасности использования мессенджера Telegram военнослужащими в зоне специальной военной операции.

В спецслужбе отметили, что использование Telegram за последние три месяца неоднократно создавало угрозы жизни военных в зоне СВО. К такому выводу в ФСБ пришли после проведенного анализа работы мессенджера.

В ведомстве также заявили, что располагают достоверными данными о том, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из Telegram и использовать ее в военных целях.

Тем временем, в Минобороны РФ заявили об использовании штатных средств связи в ходе выполнения задач в зоне спецоперации. Также военнослужащие задействовали отечественный мессенджер, указали в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что бойцы применяют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети или мессенджеры.

