Мирный житель ранен при атаке дронов-камикадзе в Брянской области

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Удару дронов-камикадзе подверглось село Подывотье Севского района. Раненый мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил глава региона.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, за прошедшую ночь над Брянской областью, по информации Минобороны, было уничтожено девять вражеских беспилотников, а всего над Россией – 86.
Брянск, Наталья Петрова
