ПВО сбила над Брянской областью 52 украинских беспилотника

Минобороны России сообщило, что силы противоздушной обороны в период с 8:00 до 14:00 мск сбили 73 украинских беспилотника над четырьмя российскими регионами.

Больше всего дронов уничтожено над территорией Брянской области – 52. Еще 18 БПЛА перехвачено над Белгородской областью, два – над Калужской и один – над Курской областями.

Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Меж тем в Белгороде торговый центр подвергся атаке дрона ВСУ. «В результате детонации повреждены фасад и остекление. Посечен осколками автомобиль», – уточнил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия работают все оперативные службы.

За прошедшую ночь российские военные уничтожили 86 украинских беспилотников над территорией России.

Москва, Наталья Петрова

