Брянская область пережила массированную атаку БПЛА: сбито 35 дронов ВСУ

Средства противоздушной обороны за два часа сбили над Брянской областью 35 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомства, БПЛА были ликвидированы в период с 12:00 до 14:00 мск.
Как сообщил брянский губернатор Александр Богомаз, по вражеским дронам работали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии по региону.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – добавил глава региона.
Напомним, по данным Минобороны, за прошедшую ночь над территорией Брянской области было нейтрализовано семь украинских беспилотников.
Брянск, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»