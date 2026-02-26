Брянская область пережила массированную атаку БПЛА: сбито 35 дронов ВСУ

Средства противоздушной обороны за два часа сбили над Брянской областью 35 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомства, БПЛА были ликвидированы в период с 12:00 до 14:00 мск.

Как сообщил брянский губернатор Александр Богомаз, по вражеским дронам работали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии по региону.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – добавил глава региона.

Напомним, по данным Минобороны, за прошедшую ночь над территорией Брянской области было нейтрализовано семь украинских беспилотников.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube