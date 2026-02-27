Над Россией днем сбили 33 украинских беспилотника

В течение 27 февраля средства противовоздушной обороны нейтрализовали 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 13:00 до 17:00 мск.

Больше всего беспилотников (20) были сбиты над Белгородской областью. Еще семь БПЛА уничтожено над Брянской областью, еще шесть – над Курской.

Ранее сообщалось, что в Курской области один человек погиб, еще двое ранены в результате удара ВСУ по объекту энергетики в Беловском районе.

Согласно предварительной информации, которую ранее привел глава Курской области Александр Хинштейн, 34 населенных пункта района остались без электроснабжения.

Москва, Анастасия Смирнова

