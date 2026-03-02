Один из крупнейших НПЗ в Саудовской Аравии приостановил работу после атаки БПЛА

Компания Saudi Aramco приостановила работу своего нефтеперерабатывающего завода в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии после атаки беспилотника. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот нефтеперерабатывающий завод, расположенный на берегу Персидского залива и один из крупнейших в Саудовской Аравии, способен перерабатывать 550 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Нефтезавод был остановлен в качестве меры предосторожности, пока нефтяная компания Saudi Aramco оценивает ущерб, рассказали неназванные источники, знакомые с ситуацией. По их данным, пожар на объекте, возникший после удара БПЛА, взят под контроль.

На Лондонской бирже ICE цены на нефть на старте торгов в понедельник выросли более чем на 9% после того, как США и Израиль атаковали Иран в минувшие выходные. Тегеран в ответ выпустил сотни ракет и беспилотников по Израилю и по американским военным объектам в регионе. Стоимость нефти сорта Brent, по данным на 11:24 мск, превысила 80 долларов за баррель и сейчас торгуется на отметке 80,18%, подорожав на 10,03%.

Bloomberg назвал атаку на крупную энергетическую инфраструктуру кошмарным сценарием для нефтяных рынков, поскольку морское движение через важнейший Ормузский пролив уже практически остановилось из-за эскалации напряженности.

Как сообщал «Новый День», накануне Иран атаковал нефтяные танкеры при попытке пройти через Ормузский пролив. Ракетный удар был нанесен по судну Skylight, следовавшему под флагом Палау. В результате на борту возник пожар. В настоящее время известно, что четыре члена экипажа получили ранения. Всего на танкере находилось 20 человек – 15 граждан Индии и 5 иранцев. Моряков экстренно эвакуировали. Кроме того, в результате ракетного обстрела был поврежден нефтяной танкер Маршалловых островов MKD Vyom у берегов Омана.

Эр-Рияд, Наталья Петрова

