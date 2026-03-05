Телеведущая-иноагент и экстремист Татьяна Лазарева* заочно приговорена к 7 годам колонии

Известная телеведущая Татьяна Лазарева*, которая признана в России иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов, заочно приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу об уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Ранее Лазарева* заочно осуждена по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») на 6,6 лет колонии общего режима.

*внесена в реестр иностранных агентов и перечень экстремистов и террористов

Москва, Анастасия Смирнова

