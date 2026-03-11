Над Россий сбили 185 украинских беспилотников за ночь

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников над 11 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, БПЛА ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в Севастополе, по данным властей города, было сбито 9 воздушных целей, повреждены несколько домов и автомобилей.

В Ростовской области уничтожено более 40 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Дроны сбиты в Таганроге и пяти районах области – Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском. Обошлось без пострадавших. В результате падения обломков БПЛА в поселке Чертково была повреждена линия электропередач, электроснабжение уже восстановили.

В Воронежской области сбито 19 вражеских дронов, уточнил губернатор Александр Гусев. По его данным, пострадавших и последствий на земле нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube