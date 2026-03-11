ПВО за шесть часов сбила 22 вражеских дрона над регионами России

Дежурные средства ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск уничтожили 22 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, по четыре дрона сбили в Курской и Белгородской областях, три – в Пермском крае, два – в Краснодарском крае, один – над территорией Крыма. Кроме того, 8 БПЛА ликвидировали над Черным морем.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитии беспилотника ВСУ над региональным центром. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал об атаке украинских дронов на промышленное предприятие в городе Губаха. Никто не пострадал, на месте работают оперативные службы, уточнил он.

