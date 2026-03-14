Силы ПВО сбили 87 украинских беспилотников над Россией за ночь

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 87 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, 16 дронов сбито над Краснодарским краем, восемь – над Крымом, семь – над Брянской областью, шесть – над Белгородской, пять – над Ростовской, три – над Самарской, два – над Курской областями.
По одному БПЛА ликвидировано в Астраханской, Волгоградской и Тульской областях.
Кроме того, 31 дрон нейтрализован над Азовским морем и шесть – над Черным морем.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщал об ударе вражеских дронов по порту «Кавказ» в Темрюкском районе. Пострадали три человека, их госпитализировали. Из-за падения обломков БПЛА повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро потушили. Кроме того, пожар произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края. По предварительной информации, никто не пострадал.
По данным Росавиации, ночью вводились ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Саратова, Волгограда, Краснодара и Геленджика.
