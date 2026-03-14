За утро над Россией уничтожено 37 дронов ВСУ

Силы противоздушной обороны утром перехватили 37 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего дронов сбили в Брянской области – 29. Шесть БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью и по одному – над Курской и Смоленской областями.
Как уточнили в ведомстве, вражеские БПЛА ликвидированы в период с 8:00 до 11:00 мск.
В Брянской и Смоленской областях, по данным глав регионов, при отражении воздушной атаки обошлось без пострадавших, последствий на земле не зафиксировано.
Напомним, за ночь российские военные сбили 87 украинских беспилотников.
Москва, Наталья Петрова
