Суббота, 14 марта 2026, 12:47 мск

За утро над Россией уничтожено 37 дронов ВСУ

Силы противоздушной обороны утром перехватили 37 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили в Брянской области – 29. Шесть БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью и по одному – над Курской и Смоленской областями.

Как уточнили в ведомстве, вражеские БПЛА ликвидированы в период с 8:00 до 11:00 мск.

В Брянской и Смоленской областях, по данным глав регионов, при отражении воздушной атаки обошлось без пострадавших, последствий на земле не зафиксировано.

Напомним, за ночь российские военные сбили 87 украинских беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

