Число сбитых на подлете к Москве дронов ВСУ выросло до восьми

Российские военные перехватили еще шесть беспилотников ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число сбитых БПЛА, летевших к Москве, достигло восьми.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в Max.

До этого он опубликовал в своем канале сообщение о сбитии трех вражеских дронах.

Изначально Собянин сообщал о двух ликвидированных БПЛА.

Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Москва, Наталья Петрова

