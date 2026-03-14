Суббота, 14 марта 2026, 15:07 мск

Число сбитых на подлете к Москве дронов ВСУ выросло до восьми

Фото Минобороны РФ

Российские военные перехватили еще шесть беспилотников ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число сбитых БПЛА, летевших к Москве, достигло восьми.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в Max.

До этого он опубликовал в своем канале сообщение о сбитии трех вражеских дронах.

Изначально Собянин сообщал о двух ликвидированных БПЛА.

Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

