ВСУ вновь пытаются атаковать Москву: за 15 минут сбито 18 БПЛА

Силы ПВО утром сбили еще 18 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил градоначальник.

Первое сообщение о двух сбитых дронах появилось в канале Собянина в 10:14 мск. Спустя 15 минут мэр столицы сообщил об отражении атаки еще 14 БПЛА.

На фоне продолжающей воздушной атаки ВСУ в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

В субботу средствами ПВО на подлете к Москве было уничтожено порядка 65 украинских дронов менее чем за 12 часов. В ночь на воскресенье, по данным Минобороны, было сбито 20 БПЛА, летевших на столицу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube